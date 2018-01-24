Оленевод, расстрелявший менеджеров «Газпрома», освободится в 2033 году

18:39 24 января 2018 13

Денис Свистунов и Андрей Ходаков хотели выяснить, кто хозяин тундры Фото: «Газпром Переработка»

Приговор оленеводу Даниэлу Пяку, расстрелявшего 19 декабря 2015 года двух менеджеров «Газпрома», Верховный суд оставил без изменений. Опротестовать решение суда пытался адвокат оленевода.

«Приговор в 18 лет устоял, таким образом, с учетом того, что Пяк почти два года провел под арестом в период следствия, он освободится в 2033 году», — сообщила «URA.RU» Татьяна Сафрыгина, старший помощник прокурора ЯНАО.

Оленевод, если не получит УДО, выйдет на свободу в 2033 году Фото: Даниэл Пяк, «ВК»

Ранее «URA.RU» сообщало о двойном убийстве в ямальской тундре. 19 декабря 2015 года Даниэл Пяк застрелил в тундре ЯНАО двух менеджеров «Газпром Переработки»: начальника установки получения дизельного топлива 34-летнего Дениса Свистунова и начальника ремонтно-механических мастерских 35-летнего Андрея Ходакова. Со слов Пяка, а также его брата и кузена, которые в перестрелке получили ранения, но выжили, установлено, что оленеводы и менеджеры вместе выпивали в охотничьем домике. Во время застолья возник спор, «кто хозяин тундры». По словам Дениса Пяка, брата стрелка, они вышли во двор, усаживались на снегоходы, когда раздались выстрелы. Даниэл, даже осужденный, продолжает настаивать на том, что он защищал братьев. От выстрелов газпромовцев оба брата получили огнестрельные ранения, тогда Даниэл открыл ответный огонь. Отличный стрелок, примерно с двадцати метров в темноте он поразил обоих менеджеров в голову. По мнению эксперта, после этого он добил раненых. Пяк привез братьев домой, по рации вызвали медиков, которые прилетели за ранеными на вертолете. 22 декабря оленевода арестовали.