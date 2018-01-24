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25 января 2018
24 января 2018
18:39  24 января 2018 13

Оленевод, расстрелявший менеджеров «Газпрома», освободится в 2033 году

Денис Свистунов и Андрей Ходаков хотели выяснить, кто хозяин тундрыФото: «Газпром Переработка»
новость из сюжета:
Менеджеры «Газпрома» погибли в перестрелке с оленеводами
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Приговор оленеводу Даниэлу Пяку, расстрелявшего 19 декабря 2015 года двух менеджеров «Газпрома», Верховный суд оставил без изменений. Опротестовать решение суда пытался адвокат оленевода.

«Приговор в 18 лет устоял, таким образом, с учетом того, что Пяк почти два года провел под арестом в период следствия, он освободится в 2033 году», — сообщила «URA.RU» Татьяна Сафрыгина, старший помощник прокурора ЯНАО.

Оленевод, если не получит УДО, выйдет на свободу в 2033 году
Фото: Даниэл Пяк, «ВК»

Ранее «URA.RU» сообщало о двойном убийстве в ямальской тундре. 19 декабря 2015 года Даниэл Пяк застрелил в тундре ЯНАО двух менеджеров «Газпром Переработки»: начальника установки получения дизельного топлива 34-летнего Дениса Свистунова и начальника ремонтно-механических мастерских 35-летнего Андрея Ходакова. Со слов Пяка, а также его брата и кузена, которые в перестрелке получили ранения, но выжили, установлено, что оленеводы и менеджеры вместе выпивали в охотничьем домике. Во время застолья возник спор, «кто хозяин тундры». По словам Дениса Пяка, брата стрелка, они вышли во двор, усаживались на снегоходы, когда раздались выстрелы. Даниэл, даже осужденный, продолжает настаивать на том, что он защищал братьев. От выстрелов газпромовцев оба брата получили огнестрельные ранения, тогда Даниэл открыл ответный огонь. Отличный стрелок, примерно с двадцати метров в темноте он поразил обоих менеджеров в голову. По мнению эксперта, после этого он добил раненых. Пяк привез братьев домой, по рации вызвали медиков, которые прилетели за ранеными на вертолете. 22 декабря оленевода арестовали.

Александр Лукманов
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