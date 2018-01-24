19:37 24 января 2018 3

Максим Фадеев снова удивил фанатов Фото: Максим Фадеев, Instagram

Максим Фадеев разместил на своей странице в Instagram трогательное фото с младенцем. Поклонники продюсера и музыканта, выходца из Кургана, гадают, чей это ребенок, а многие и вовсе заподозрили, что он ненастоящий.

«Самое главное в нашей жизни — это дети», — подписал Максим Фадеев снимок, на котором он запечатлен с маленьким ребенком на руках. «Какая лапуля!», «Сочетание брутальности и нежности!», «Как куколка», — умиляются подписчики продюсера. Некоторые предположили, что мама малыша — певица Юлия Савичева. Однако многие уверены, что на фото обыкновенная кукла, которая выглядит очень натуралистично.