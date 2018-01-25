В России предлагают ввести обязательный тест на совместимость перед свадьбой

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в минздрав с предложением обязать будущих супругов перед регистрацией брака проходить тест на совместимость. В случае обнаружения потенциальных конфликтов тем будет предлагаться терапия в районных больницах. Так, по мнению парламентария, можно будет снизить число разводов.
«По различным данным, до 80% супружеских пар расстаются, не прожив совместно и трех лет. Такая тенденция противоречит курсу нашей страны на укрепление института брака. Бракоразводный процесс во многом отталкивает молодых людей от повторного шага в сторону заключения крепкого семейного союза. Многие предпочитают сожительство и не торопятся заводить детей», — цитирует автора инициативы телеканал RT.
Ранее руководитель рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностей общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов заявил, что Россия находится в числе лидеров по числу абортов и разводов. И тоже выступил с инициативой по введению в школах уроков нравственности, напоминает «Национальная служба новостей».
На этой неделе также широко обсуждается инициатива сенатора Антона Белякова, который предложил приравнять сожительство мужчины и женщины на протяжении пяти лет (либо двух и наличие общего ребенка) к официальному браку. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.