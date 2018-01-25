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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:07  25 января 2018 20

Грудинин во время визита в Екатеринбург займет любимое место уральских единороссов

Пресс-конференция кандидата в президенты Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
Павел Грудинин будет в Екатеринбурге уже 1 февраляФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в рамках своего предвыборного турне 1 февраля посетит Екатеринбург. Интересно, что в качестве площадки для общения с народом коммунисты выбрали площадку, которую обычно для своих мероприятий используют свердловские единороссы.

Речь идет о Театре эстрады, художественным руководителем которого является Александр Новиков. Например, в 2017 году, накануне выборов губернатора, на этой площадке проходила встреча Евгения Куйвашева с электоратом Екатеринбурга, в декабре того же года — XXXII конференция регионального отделения «Единой России». В театре «URA.RU» подтвердили, что 1 февраля концертный зал действительно забронирован под мероприятие с 18:00 до 21:00.

По словам лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева, встреча с кандидатом будет открытой для всех горожан. Также он сообщил, что до мероприятия в Театре эстрады Грудинин намерен встретиться с коллективом первоуральского завода ОАО «Уралтрубпром» и дать пресс-конференцию в «Интерфаксе».

Избирательная кампания Павла Грудинина сопровождается чередой скандалов. Ранее кандидат в президенты от КПРФ сообщил ЦИК, что имел сбережения в банке Лихтенштейна. Выяснилось, что в период выдвижения он имел пять счетов, на которых хранились деньги и ценные бумаги на 7,5 млрд рублей. К моменту окончания регистрации в ЦИК счета были закрыты. Еще одна громкая история случилась на встрече с Грудининым в Москве, где скончался мужчина.

Александр Пономарев
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