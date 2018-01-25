Читатели «URA.RU» пожаловались, что с 9 января не могут поставить на учет купленный автомобиль из-за долгов бывшего хозяина. Владельцы подержанной иномарки вторую неделю безрезультатно обивают пороги ГИБДД и судебных приставов.
«У нас есть постановление об отмене всех ограничений, однако эта информация почему-то не дошла до ГИБДД. Из семи ограничений сняли три, после нашей жалобы сняли еще два. Однако мы по-прежнему не можем зарегистрировать машину, — рассказала читательница Наталья. — Нам говорят — жалуйтесь!».
В пресс-службе управления ФССП по Курганской области подтвердили, что подобные накладки периодически случаются, решать их приходится в ручном режиме. Здесь пообещали помочь всем, кто обратится с подобной проблемой.