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25 января 2018
17:19  25 января 2018 0

Пермская воспитательница после жалобы Путину вернулась на работу

Мария Шубина намерена продолжать борьбу за реформу системы образованияФото: Instagram Марии Шубиной

Педагог из Перми Мария Шубина, которую прославило обращение к Владимиру Путину, продолжила работать в детском саду. Однако женщина намерена и дальше бороться за реформу образования в стране.

Воспитательница, опубликовавшая открытое обращение к президенту в социальной сети «ВКонтакте» с жалобами на многочисленные проблемы дошкольного образования, вернулась на работу. Женщина находилась на больничном в период разбирательств чиновников по поводу ее выступления.

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«На работу вышла во вторник. Все хорошо, поскольку, как я и говорила, у меня адекватный руководитель и отличный коллектив. Нет, я не успокоилась, да, буду продолжать отстаивать свою точку зрения», — написала Мария Шубина в Facebook и добавила, что в четверг, 25 января, посетит городской департамент образования — поступило предложение «прийти и поговорить».

Свое обращение Мария Шубина опубликовала 8 января. Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами». При этом воспитательница отметила, что ее коллеги просто боятся выступить с аналогичными разоблачениями. Обращение поддержал межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель».

Стефан Савелли
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