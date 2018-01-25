Дорожники помогут вдове ямальского тракториста, погибшего на зимнике

17:23 25 января 2018 0

При устройстве зимника на Ямале 22 января утонул трактор Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ямалавтодор выплатит вдове погибшего на зимнике тракториста компенсацию и возьмет на себя все расходы по организации его похорон. ЧП произошло 22 января, когда трактор провалился под лед во время перехода через реку Обь.

Согласно коллективному договору, предприятие предоставит родственникам 500 тысяч рублей компенсации, а также 25 тысяч рублей на похороны, сообщает сайт «Север-Пресс». Руководство Ямалавтодора выразило соболезнования семье погибшего тракториста. «Предприятие берет на себя все расходы, связанные с перевозкой тела к месту захоронения и перелетом семьи на похороны. Мы поддерживаем постоянную связь с родственниками и оказываем всю посильную помощь», — сказал исполняющий обязанности генерального директора АО «Ямалавтодор» Дмитрий Павлов. По его словам, сейчас выясняются причины случившегося.

Как ранее сообщало «URA.RU», трагедия произошла во время устройства сезонной автомобильной дороги Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Аналогичное происшествие чуть не случилось 16 января в Надыме, когда под лед ушел снегоуборочный трактор, расчищавший место для крещенской купели. Спасателям удалось вовремя достать машину из воды, водитель не пострадал.