Ямальские священники извинились перед Николаем II за «Матильду». ФОТО

17:40 25 января 2018 0

Баннер с извинениями перед Николаем вторым повесили у храма на Ямале Фото: wikimedia.org

В Тарко-Сале на Ямале был установлен плакат с изображением царской семьи Романовых. В центре восседает император Николай II. Надпись на баннере гласит «Прости нас, государь».

Фото баннера было опубликовано в соцсетях. Журналисту «URA.RU» удалось выяснить, что плакат был установлен около Храма Святителя Николая в городе Тарко-Сале. Установить его решили сами священнослужители. Об этом агентству рассказал настоятель храма протоиерей Алексей Падылин.

«Люди у нас, к сожалению, не воспринимают Николая второго и царскую семью, как святых. К царскому семейству относятся не как к мученикам, а как к бездарным правителям, к людям, которые в своих страстях варились, сильно историю перевирают. Обсуждалось все это на фоне столетия революции и из-за фильма „Матильда“. А душа человека святая. Она остается. Душа государя все видит, и такое отношение к себе и к своей семье», — рассказал протоиерей. Он добавил, что баннер специально повесили со стороны дороги, чтобы люди, замечая его в пути, задумались и переосмыслили свое отношение к святому.

Баннер с извинениями перед императором появился у ямальского храма Фото: pikabu.ru

Отметим, фильм «Матильда», вышедший в российский кинопрокат в октябре 2017 года, рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России сюжет картины был воспринят неоднозначно: часть зрителей возмутилась толкованием событий конца XIX века и посчитала, что показ картины необходимо запретить. Как писало «URA.RU», одним из самых ярых противников демонстрации фильма стала Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма.