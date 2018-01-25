{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
25 января 2018
17:40  25 января 2018 0

Ямальские священники извинились перед Николаем II за «Матильду». ФОТО

Император Николай II , николай II, император николай второй
Баннер с извинениями перед Николаем вторым повесили у храма на ЯмалеФото: wikimedia.org
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

В Тарко-Сале на Ямале был установлен плакат с изображением царской семьи Романовых. В центре восседает император Николай II. Надпись на баннере гласит «Прости нас, государь».

Фото баннера было опубликовано в соцсетях. Журналисту «URA.RU» удалось выяснить, что плакат был установлен около Храма Святителя Николая в городе Тарко-Сале. Установить его решили сами священнослужители. Об этом агентству рассказал настоятель храма протоиерей Алексей Падылин.

«Люди у нас, к сожалению, не воспринимают Николая второго и царскую семью, как святых. К царскому семейству относятся не как к мученикам, а как к бездарным правителям, к людям, которые в своих страстях варились, сильно историю перевирают. Обсуждалось все это на фоне столетия революции и из-за фильма „Матильда“. А душа человека святая. Она остается. Душа государя все видит, и такое отношение к себе и к своей семье», — рассказал протоиерей. Он добавил, что баннер специально повесили со стороны дороги, чтобы люди, замечая его в пути, задумались и переосмыслили свое отношение к святому.

Баннер с извинениями перед императором появился у ямальского храма
Фото: pikabu.ru

Отметим, фильм «Матильда», вышедший в российский кинопрокат в октябре 2017 года, рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России сюжет картины был воспринят неоднозначно: часть зрителей возмутилась толкованием событий конца XIX века и посчитала, что показ картины необходимо запретить. Как писало «URA.RU», одним из самых ярых противников демонстрации фильма стала Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров