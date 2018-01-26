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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Курганской области
11:26  26 января 2018 6

Арестованному за взятки начальнику зауральского УФСИН нашли замену

Михаил Мачушкин уже приступил к работеФото: пресс-служба УФСИН Зауралья

Новым начальником УФСИН России по Курганской области назначен полковник внутренней службы Михаил Мачушкин. Информацию об этом разместила пресс-служба регионального управления.

Михаил Мачушкин приступил к работе с пятницы, 26 января, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Он уже познакомился с сотрудниками управления. Во время знакомств, по словам сотрудников, он заявил, что хочет оценить обстановку и по результатам, возможно, будут внесены корректировки в систему работы.

Мачушкин с 2007 года работал заместителем начальника УФСИН России по Владимирской области. Он окончил Владикавказское высшее военное командное училище имени Кирова МВД России в 1992 году, в 2007 году — Владимирский юридический институт ФСИН России. На службу в уголовно-исполнительную систему поступил в 1999 году.

Отметим, бывший начальник зауральского УФСИН Ильгиз Ильясов сейчас находится домашним арестом. Он был задержан в ноябре 2017 года по обвинению в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (по статьям 285 и 290 УК РФ). По версии следствия, он получал взятки от подрядчиков, работавших на объектах УФСИН и на строительстве дома его сына, а также незаконно израсходовал около 10 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство ведомственного 36-квартирного дома в селе Иковка.

Татьяна Жаткина
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