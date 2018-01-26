Китай проложит через Арктику в Европу «Полярный шелковый путь»

12:29 26 января 2018 2

Китай описал, как будет осваивать Арктику Фото: pixabay.com

Госсовет КНР опубликовал Белую книгу, описывающую политику Китая в отношении Арктики. Государство вместе с другими странами намерено создать морские торговые коридоры в рамках инициативы «Полярный шелковый путь».

«Китай намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и туризм совместно с арктическими государствами, уважая традиции и культуру коренных жителей этого региона и принимая меры для защиты окружающей среды, — цитирует программное заявление китайских политиков RT. — Могут быть сделаны конструктивные шаги по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан». Особое внимание обещают уделить обеспечению безопасности морской навигации.

Ранее планы Китая по формированию северного Шелкового пути в сотрудничестве с Россией проанонсировал Владимир Путин. Соответствующее заявление президент РФ сделал при встрече с представителями КНР во время визита на завод «Ямал СПГ», напоминает «Федеральное агентство новостей».