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26 января 2018
12:29  26 января 2018 2

Китай проложит через Арктику в Европу «Полярный шелковый путь»

Турция, стамбул, арктика, снег, арктика, белые медведи
Китай описал, как будет осваивать АрктикуФото: pixabay.com

Госсовет КНР опубликовал Белую книгу, описывающую политику Китая в отношении Арктики. Государство вместе с другими странами намерено создать морские торговые коридоры в рамках инициативы «Полярный шелковый путь».

«Китай намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и туризм совместно с арктическими государствами, уважая традиции и культуру коренных жителей этого региона и принимая меры для защиты окружающей среды, — цитирует программное заявление китайских политиков RT. — Могут быть сделаны конструктивные шаги по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан». Особое внимание обещают уделить обеспечению безопасности морской навигации.

Ранее планы Китая по формированию северного Шелкового пути в сотрудничестве с Россией проанонсировал Владимир Путин. Соответствующее заявление президент РФ сделал при встрече с представителями КНР во время визита на завод «Ямал СПГ», напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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