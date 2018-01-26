Директора магнитогорского цирка отправили в СИЗО

17:27 26 января 2018 0

Олег Хотим проведет два месяца в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор магнитогорского цирка Олег Хотим, которого обвиняют в получении взятки, отправлен в СИЗО до 25 марта. Такое решение принял 26 января Центральный районный суд Челябинска, удовлетворив ходатайство следствия, передает корреспондент «URA.RU». Сам Олег Хотим вину в получении взятки признал и раскаялся.

Защита Олега Хотима настаивала на том, чтобы директора цирка отпустили под подписку о невыезде. Сам Хотим является гражданином Белоруссии, но, по его словам, не будет покидать Россию на период следствия. Недавно директор цирка построил дом на территории Башкирии, с которым граничит Магнитогорск. В этом доме Олег Хотим собирается проживать со своей гражданской супругой и там же был готов находиться под домашним арестом, если бы ему была избрана такая мера пресечения. Следователь в свою очередь настаивал на заключении Хотима под стражу, заявив, что в дальнейшем будут расследоваться новые эпизоды помимо того, что обвиняемый уже признал.

Уголовное дело по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) было возбуждено после того, как Олег Хотим был задержан 25 января, в Челябинске, при получении 150 тыс. рублей от директора одной из транспортных фирм. Эти деньги предназначались за заключение договора с цирком. Речь шла об оказании услуг по перевозке зверей из Магнитогорска в Новосибирск. Ранее Хотим, по версии следствия, получил от этого же предпринимателя 30 тыс. рублей — деньги были перечислены на банковскую карточку приятельницы директора цирка. Отметим, что директор цирка был трижды женат, у него есть дети, двое несовершеннолетние.