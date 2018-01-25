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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Челябинской области
16:50  25 января 2018 0

Положили лицом в снег. Задержание директора цирка на Южном Урале сняли камеры. ВИДЕО

Олег Хотим. Магнитогорск, цирк, бахметьев виталий, архив, хотим олег
Олег Хотим (справа) ждет меры пресеченияФото: Илья Московец © URA.RU

Появились оперативные кадры задержания директора магнитогорского цирка Олега Хотима. На видео, предоставленном ГУ МВД по Челябинской области, заснят момент, когда бойцы СОБРа, входящего в Росгвардию, выбегают из микроавтобуса и кладут директора цирка лицом в снег.

По версии следствия, именно в этот момент Олег Хотим получил от предпринимателя 150 тыс. рублей, за заключение договора на 1 млн рублей за транспортировку зверей. Ранее была получена сумма в 30 тыс. рублей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, Хотима задержали в Челябинске, на территории Тракторозаводского района.

В отношении директора цирка возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Олег Хотим был задержан 24 января. Решается вопрос об избрании меры пресечемя. В цирке шокированы случившимся и говорят о директоре как о хорошем руководителе.

ВИДЕО: ГУ МВД по Челябинской области

Альбина Золотухина
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