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25 января 2018
24 января 2018
18:20  25 января 2018 0

Первая взятка директору магнитогорского цирка была перечислена на счет его подружки

Олег Хотим. Магнитогорск, бахметьев виталий, архив, хотим олег
По версии следствия, взятку Олегу Хотиму передавали частямиФото: Илья Московец © URA.RU

Стали известны подробности уголовного дела в отношении директора магнитогорского цирка Олега Хотима, подозреваемого в коррупции. Часть предполагаемой взятки была перечислена еще в августе 2017 года, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах.

Речь шла о контракте на автоперевозку животных одного из аттракционов, чьи гастроли планировались на Южном Урале, из Магнитогорска в Новосибирск. Согласно материалам следствия, сумма контракта составила 1 млн рублей. По данным СБИС, один из тендеров состоялся 5 сентября 2017 года, с единственным поставщиком ООО «ПСК» на 500 тыс. рублей. «ПСК» специализируется на грузоперевозках.

По версии следствия, Олег Хотим еще в августе договорился с директором, что поможет ему в получении контракта. За это директор перечислил 30 тыс. рублей на банковскую карточку приятельницы Хотима. Еще 150 тыс. рублей директор цирка собирался получить 24 января в Челябинске. Передача денег проходила возле одного из ломбардов на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. В 16 часов 40 минут Олега Хотима задержали бойцы СОБРа. Момент задержания был заснят сотрудниками ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что задержали не только директора цирка, но и предпринимателя. На видео засняты кадры, как лицом в снег положили обоих. Но уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) возбуждено только в отношении Олега Хотима. Это означает, что коммерсант сотрудничал с правоохранительными органами и передача денег происходила под контролем силовиков.

После задержания Олега Хотима в магнитогорском цирке до глубокой ночи проходила выемка документов. Сотрудники цирка в шоке от случившегося. Как стало известно «URA.RU», в Росгорцирке уже решают вопрос о том, кто может возглавить цирк в Магнитогорске.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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