Врачи спасли жизнь 86-летнему тюменцу, который потерял сознание на улице в тридцатиградусный мороз. Он пролежал на земле несколько часов, и все это время прохожие равнодушно проходили мимо, не пытаясь ему помочь.
Пожилого мужчину нашла его племянница и сразу же вызвала «скорую помощь», сообщает сайт 72.ru. По словам медиков, пенсионер получил тяжелое обморожение. За неделю с таким диагнозом разной степени тяжести в больницы Тюмени поступили 10 человек, четверо из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
Морозная погода сохраняется в Тюмени уже несколько дней — из-за погодных условий в городе ранее отменили часть автобусных рейсов. По той же причине местные энергетики ввели режим повышенной готовности.