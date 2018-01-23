21:23 23 января 2018 0

Особый режим сохранится как минимум до 27 января ФОТО: Пресс-служба ПАО «СУЭНКО»

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) в двух регионах перешла в режим повышенной готовности из-за аномально холодной погоды, сообщили в компании. Особый режим сохранится как минимум до 27 января.

В Тюменской и Курганской областях на оперативном дежурстве находятся 43 бригады и 72 единицы техники. В связи с понижением температуры воздуха до минус 36 градусов приостановлены все плановые работы, связанные с отключениями потребителей, рассказали в «СУЭНКО». По данным Гидрометцентра России, сильные морозы продержатся на этих территориях до 27 января. Оперативную информацию потребители в Тюмени могут узнать по единому информационному номеру СУЭНКО 8-800-700-86-72, телефоны диспетчерских в Кургане можно посмотреть на сайте компании.

В энергохолдинге напомнили, что в середине декабря 2017 года специалисты СУЭНКО совместно с представителями профильного департамента и сетевыми организациями приняли участие в учениях. Там на практике отработали совместные действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными явлениями.