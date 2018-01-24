20:33 24 января 2018 1

Дополнительное наказание — штраф, который в два раза превышает сумму взятки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура просит приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, чиновника-коррупционера хотят обязать выплатить 100 млн рублей штрафа. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на youtube-канале Генеральной прокуратуры России. Позицию прокуратуры в суде выразила гособвинитель Марина Дятлова.

Белых задержали в 2016 году в одном из столичных ресторанов при получении взятки. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении его полномочий из-за утраты доверия. Следствие считает, что в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро (более 40 млн рублей). Сам Белых вину не признает, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что в России на 40% уменьшилось количество коррупционных преступлений. Статистику зафиксировали в МВД. Данному факту могли поспособствовать громкие антикоррупционные дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего губернатора Белых и других.