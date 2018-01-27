В США сравнили уральский танк с «Абрамсом» и «китайцем»

21:51 27 января 2018 0

Американцы рассматривали экспортный вариант Т-90 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американские специалисты сравнили российский танк Т-90 с его потенциальными противниками из Китая и США. Результаты оказались не самыми приятными для иностранных машин.

Так, китайский «Тип-99» оказался самых быстрым из троицы: по дороге он разгоняется до 80 км/ч. Т-90 отстает от него на 8 км/час, а американский тяжеловес «Абрамс» не способен ехать быстрее 68 км/час. При этом «американец» еще и крайне «прожорлив»: на одной заправке он может проехать 390 километров, а его конкуренты — 480 км.

Но, благодаря совершенным системам управления огнем и снарядам с обедненным ураном к 125-мм орудию, «Абрамс» обладает большей огневой мощью. 125-мм пушки российского и китайского танков способны пробить на 15-20% менее толстую броню, чем соперники, цитирует эксперта в сфере военной безопасности Себастьена Роблина издание The National Interest.

Китайские танки берут свое за счет многоуровневой пассивной и активной защиты. А производимый в Свердловской области Т-90 с его системой защиты «Реликт», улучшенным прицельным комплексом и более мощным двигателем успешно конкурирует с американской и китайской машинами. Ранее издание The National Interest включило Т-90 в пятерку лучших танков мира, но на первое место поставило все равно родной для американцев «Абрамс», напоминают Nation News. Впрочем, спор остается теоретическим: на поле боя эти танки не встречались.