07:41 28 января 2018 9

Близость имела место три раза на протяжении месяца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (фото из архива)

Мать хочет отказаться от дочери, московской школьницы, которая занялась сексом с пятью парнями, а после обвинила их в изнасиловании. В настоящее время девушка находится в реабилитационном центре.

Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на отчима одного из «насильников». Он заявил, что мать, скорее всего, подаст документы на отказ от дочери, потому что девочка якобы мешает ей строить личную жизнь. Мужчина пояснил, что сама девочка не против отказа.

О скандальной истории стало известно 27 января. По словам очевидцев и по сообщениям в СМИ, девушка занялась сексом с двумя парнями на лестничной клетке, а после пошла в магазин, где не отказала еще троим парням. Молодые люди даже сняли секс на телефон, после чего выложили видео в Сеть. Об этом узнала мама девушки и написала заявление в полицию. В отделении вскрылись подробности произошедшего, парней допросили, и мать поняла, что они не были виноваты. По словам одного из половых партнеров школьницы, женщина не захотела портить им жизнь, забрала заявление и сказала, что ее дочь ведет так себя не в первый раз.