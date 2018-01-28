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28 января 2018
07:41  28 января 2018 9

Мать хочет отказаться от дочери, которая занялась групповым сексом с пятью парнями

Город летом. Сургут, школьница, жертва, насилие, педофилия, бег, подросток убегает
Близость имела место три раза на протяжении месяцаФото: Александр Кулаковский © URA.RU (фото из архива)

Мать хочет отказаться от дочери, московской школьницы, которая занялась сексом с пятью парнями, а после обвинила их в изнасиловании. В настоящее время девушка находится в реабилитационном центре.

Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на отчима одного из «насильников». Он заявил, что мать, скорее всего, подаст документы на отказ от дочери, потому что девочка якобы мешает ей строить личную жизнь. Мужчина пояснил, что сама девочка не против отказа.

О скандальной истории стало известно 27 января. По словам очевидцев и по сообщениям в СМИ, девушка занялась сексом с двумя парнями на лестничной клетке, а после пошла в магазин, где не отказала еще троим парням. Молодые люди даже сняли секс на телефон, после чего выложили видео в Сеть. Об этом узнала мама девушки и написала заявление в полицию. В отделении вскрылись подробности произошедшего, парней допросили, и мать поняла, что они не были виноваты. По словам одного из половых партнеров школьницы, женщина не захотела портить им жизнь, забрала заявление и сказала, что ее дочь ведет так себя не в первый раз.

Иван Антонов
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