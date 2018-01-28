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28 января 2018
08:07  28 января 2018 4

Второй танкер с ямальским газом отправлен в США в обход санкций

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Министр энергетики РФ заявил о становлении мирового рынка СПГФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Второй танкер с грузом сжиженного газа с завода «Ямал СПГ», отправился к берегам США. Несмотря на антироссийские санкции, топливо из России по законам рынка приходит на американский рынок.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Kpler SAS (компания по отслеживанию грузов). Танкер под названием «Провалис» заберет российский газ из Дюнкера (Франция) и может прибыть в Штаты к 15 февраля.

Первый танкер с российским СПГ уже находится в бостонском порту и ожидает выгрузки. Изначально его приобрели англичане, потом перекупили французы. Позже выяснилось, что в США резко повысились цены на топливо из-за заморозков, а поставки из Тринидада и Тобаго (основные поставщики газа для американцев) не смогли обеспечить внутренний рынок. Так российский газ и попал в обход санкций, но по законам рынка, в американский Бостон.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что у министерства нет эйфории по этому поводу. Он отметил, что поставка газа из России в США является показателем становления мирового рынка СПГ. Также он подчеркнул, что этот газ фактически уже не российский, так как его собственником является другая компания.

Семен Гринберг
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