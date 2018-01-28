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28 января 2018
13:05  28 января 2018 2

«Магнитогорск — волшебный город». Кеосаян принес извинения уральцам за «задницу мира». ВИДЕО

Ведущий сказал, что ему не нужно угрозы, чтобы принести извиненияФото: скриншот YouTube

Ведущий программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян извинился перед уральцами за то, что назвал Магнитогорск «задницей мира». В ироничной манере режиссер сказал, что это была ошибка суфлера, которого «взломали американские хакеры».

«Уважаемые граждане, на прошлой неделе американские хакеры взломали суфлер нашей передачи и заменили Мичиган на Магнитогорск. В связи с этим заявляем официально: задница мира и место, где не селятся перелетные птицы, — это Мичиган. А Магнитогорск — волшебный город, где селятся перелетные птицы», — заявил Кеосаян.

Он отметил, что «Международная пилорама» — бесстрашная передача и не ждет намеков от Кадырова, чтобы извиниться, поэтому приносит искренние извинения самостоятельно: «Мы приносим свои глубочайшие извинения магнитогорцам».

Кеосаян назвал Магнитогорск «задницей мира», комментируя жесткое высказывание президента США Дональда Трампа. Тот, говоря о странах, из которых приезжают мигранты, употребил выражение «сраные дыры». Ведущий, в свою очередь, уточнил, что такие места есть и на Урале. Позже в Сети поднялась буря возмущений по этому поводу. Южноуральцы призвали ведущего к ответу.

Семен Гринберг
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