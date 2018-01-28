СМИ сообщили о романе Шараповой с британским миллионером. ФОТО

13:37 28 января 2018 0

Спортсменка уже несколько лет ни с кем не встречается Фото: Мария Шарапова, Instagram

Российская теннисистка, уроженка ХМАО Мария Шарапова спровоцировала слухи о своем новом романе. Папарацци выследили ее на прогулке с Александром Гилксом — основателем аукционного дома Paddle8 в Англии.

StarHit пишет, что молодые люди вместе прилетели в Лос-Анджелес, но не показывали чувств на публике: не целовались и не держались за руки, хотя выглядели счастливыми. Ни Шарапова, ни Гилкс пока не комментируют слухи.

Состояние Гилкса исчисляется десятками миллионов фунтов стерлингов. Он долгое время ухаживал за дизайнером Мишей Нону, но женитьбы так и не состоялось. Шарапова уже три года ни с кем не встречается. Светским журналистам показалось, что связь между этими людьми вполне может оказаться романтической.