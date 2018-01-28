Пермячка стала «Мисс Бикини мира». ФОТО

14:37 28 января 2018 0

Для Дарьи Хохловой это был первый международный конкурс Фото: hohlovadasha, Instagram

Пермячка Дарья Хохлова вошла в топ-15 самых красивых девушек мира на международном конкурсе «Мисс Туризм мира» в Малайзии. В финале она также завоевала звание «Мисс Бикини мира».

«Топ-15 самых красивых девушек мира и „Miss Bikini World“. Спасибо вам, дорогие мои, спасибо огромное за эту поддержку», — написала красавица на своей странице в Instagram.

Финал прошел 27 января. Как сообщают «Аргументы и факты», для девушки это был первый международный конкурс красоты, но далеко не первое звание. Она является победительницей конкурсов «Юная Краса России», Miss Diamond Star и «Мисс Жемчужина России».