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29 января 2018
16:20  29 января 2018 1

Найденный на Урале изумруд ценой в квартиру предложили назвать в честь Экспо

Открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025. Екатеринбург , россия, логотип, world expo2025, expo 2025, экспо 2025
Благодаря Экспо вокруг Екатеринбурга будет крутиться весь цивилизованный мир, считают студентыФото: Анна Майорова © URA.RU
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Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Крупный изумруд, который нашли на Малышевском руднике неподалеку от Асбеста, предложили назвать в честь Экспо, которое в 2025 году может пройти в Екатеринбурге. С такой инициативой выступило неформальное молодежное движение #ЯзаЭКСПО.

По вопросу присвоения имени уникальному изумруду группа студентов написала открытое письмо директору обособленного подразделения АО «Калининградский янтарный комбинат» в поселке Малышева Евгению Василевскому. Они считают, что камню стоит присвоить имя Экспо, так как он «столь же грандиозный, как и всемирная выставка». В молодежном движении корреспонденту «URA.RU» заявили, что находка способна стать неформальным символом мероприятия, «благодаря которому идея о выставке поселится в сердцах тысяч и миллионов россиян, а о Екатеринбурге узнают во всем мире».

Напомним, информация о том, что на руднике нашли крупный изумруд весом 1,6 килограммов, появилась 29 января. Как сообщало «URA.RU», кристалл удалось сохранить в первозданном виде, так как его вовремя заметили рабочие. Сотрудников шахты наградили премией в размере 250 тысяч рублей. По предварительной оценке, стоимость крупного камня составит не менее четырех миллионов рублей.

Заявка от России на проведение в Екатеринбурге Экспо-2025 была представлена в Париже 15 ноября. По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, столица Урала станет одним из самых умных и современных городов мира, если договорится о проведении всемирной выставки, писало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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