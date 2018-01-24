Кто станет «козлом отпущения» в челябинском правительстве

23:21 24 января 2018 0

Власти при выборе министра должны учесть, что экология стала негативной повесткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Борьба за кресло министра экологии Челябинской области развернулась в кулуарах власти. За желающих занять расстрельную, после отставки Ирины Гладковой, должность, хлопочут элиты. «URA.RU» узнало из собственных источников имена претендентов.

Кастинг в министры проходит на фоне заявления замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева об экологических вопросах Южного Урала. «На Урале экологические проблемы существуют, — заявил накануне Юрий Пономарев губернатору Борису Дубровскому, приехав на встречу в резиденцию главы региона. — Есть положительная динамика, но в этом вопросе необходимо приложить еще больше совместных усилий».

Под совместными усилиями следует понимать и работу прокуратуры с министерством экологии региона, на сегодня обезглавленным. Ни для кого не секрет, что Яна Куприкова, назначенная и. о. министра после отставки Ирины Гладковой — временный руководитель. Борис Дубровский и вице-губернатор Сергей Сушков смотрят другие кандидатуры. Куприкова в будущем займет пост замминистра.

У Руслана Гаттарова своя кандидатура на кресло, вакантное после ухода Ирины Гладковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Найти нового министра экологии будет нелегко, — говорит „URA.RU“ политолог Андрей Лавров. — Гладкова в глазах общественности стала неким „олицетворением зла“, виновным во всем. Тот, кто придет на министерство, должен понимать, что ему надо реабилитировать структуру. Выстраивать отношения с теми же общественниками. Иначе станет новым „олицетворением зла“. Но и потакать толпе не следует».

«В качестве претендентов на пост министра рассматриваются Андрей Минченко, Сергей Лихачев, Ирина Харина, Светлана Костина, — сообщил „URA.RU“ собственный источник. — По всем есть вопросы. Решение примут в течение месяца». Другие источники данный список подтверждают, давая пояснения по каждой кандидатуре.

44-летний Андрей Минченко, двоюродный брат известного политолога Евгения Минченко, много выступающий в последнее время на тему экологии, ранее работал в министерстве. Ушел в поста первого заместителя министра в октябре 2014 года. По слухам, из-за конфликта с Ириной Гладковой, ставшей руководителем ведомства. Минченко полностью подконтролен вице-губернатору Руслану Гаттарову.

«Гаттаров сейчас и лоббирует кандидатуру Минченко на минэкологии, — рассказывает „URA.RU“ источник в правительстве. Одна из мотивировок, что тема экологии, особенно ликвидация челябинской свалки, с этой темой не справилась Гладкова, связана с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС. А Гаттаров отвечает за подготовку и считает, что ему на таком ведомстве нужен свой человек».

Сергей Лихачев: «Уходить из университета не собираюсь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Официальных предложений мне не поступало. Сведениями о том, что меня кто-либо продвигает, не располагаю. Работу министерства знаю хорошо», — заявил «URA.RU» Андрей Минченко. Он напомнил, что является основным разработчиком экологического блока «Стратегии 2035», отсюда и его активность в данном вопросе. Как считает Минченко, министерство «может достичь серьезных результатов, но должно стать более открытым для общественности».

По словам источника, претензией к Минченко может стать то, что в своем аккаунте в «Фейсбуке» он выложил несколько благожелательных постов про «Русскую медную компанию». А так как это было уже после того, как тема строительства Томинского ГОКа была поднята на федеральный уровень, эти записи вызвали гнев у общественности.

Сергей Лихачев, член общественной палаты области, декан факультета экологии Челябинского государственного университета, действительно есть в одном из списков. Его кандидатуру бы одобрили общественники. Но, как стало известно «URA.RU», Лихачеву хотят предложить должность советника губернатора по экологическим вопросам, а не министра.

«Если Борис Александрович предложит мне стать советником на общественных началах, я это предложение приму, — сообщил „URA.RU“ Сергей Лихачев. — Уже вхожу в областной экологический совет при губернаторе. Но уходить из университета не собираюсь. А на министерство нужен сильный и компетентный руководитель».

Ирина Харина также несет ответственность за «косяки» минэкологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатуру первого замминистра Ирины Хариной лоббирует мэр Челябинска Евгений Тефтелев. В свое время, когда Тефтелев руководил Магнитогорском, Харина занимала должность начальника управления окружающей среды города. «Против Хариной есть один жесткий аргумент. Она, так же как и Гладкова, отвечала за те вопросы, которые до сих пор не решены», — сообщили «URA.RU» источники в губернаторской резиденции. Обсуждалась идея вернуть в министерство Светлану Костину, ныне замминистра общественной безопасности. Получить комментарии Хариной и Костиной не удалось.

«Если говорить откровенно, то желающих занять кресло министра, из числа тех, кто мог бы стать действительно сильным руководителем, нет, — рассказали „URA.RU“ источники. — Кроме того, Дубровский и Сушков не очень хотят ставить на пост руководителя кого-то из самого министерства. Нужен абсолютно новый человек, за которым не будут стоять ни местные элиты, ни промышленные группировки. Уже склоняются к варианту с „варягом“, из другого региона. Так как это было с министром дорожного хозяйства Дмитрием Микуликом. Ну, и чтобы человек оказался системным». Как рассказывают в кулуарах, одной из претензий к Гладковой стала попытка игнорировать курирующего вице-губернатора Сергея Сушкова.

«При Олеге Климове это получалось, Гладкова напрямую решала вопросы с губернатором, не ставя вице-губернатора в известность. А на совещаниях даже повышала на Климова голос, — рассказали „URA.RU“ — Сушков такого не позволил и поставил вопрос об ее увольнении. Тем более был повод, из-за свалки. Дубровский дал Сушкову карт-бланш на ее отставку».

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил «URA.RU», что рассматриваются кандидатуры на пост министра, но подчеркнул, что конечное решение за губернатором.