Ямальский чиновник перевел родственникам 9 млн рублей из бюджета

Экс-чиновника в ЯНАО обвиняют мошенничестве на 9 млн рублей. Прокуратура Салехарда направила в суд уголовное дело бывшего главного специалиста отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе (УСД в ЯНАО).
Следствие установило, что в период с ноября 2014 года по июнь 2017 года обвиняемый на своем рабочем месте с помощью специальной программы и вверенных ему электронных цифровых подписей руководителя и главного бухгалтера перечислял деньги со счета УСД в ЯНАО за оплату вымышленных услуг на счета своей сестры, жены, тещи и знакомого. Для этого он отправлял заявки на перечисление денежных средств в управление федерального казначейства по округу.
По информации прокуратуры округа, в ходе предварительного расследования суд наложил арест на имущество мужчины (гараж, денежные средства). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «URA.RU» сообщало о подобной истории: женщина-бухгалтер вывела десятки миллионов со счетов предприятия, где работала. Суд приговорил ее к колонии общего режима на три года шесть месяцев и возмещению выведенных 48,8 млн рублей.