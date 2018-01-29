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29 января 2018
28 января 2018
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26 января 2018
18:54  29 января 2018 2

Ямальский чиновник перевел родственникам 9 млн рублей из бюджета

Суд над ИГИЛ. Екатеринбург, зал заседаний, судья
Суд уже наложил арест на имущество мужчиныФото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-чиновника в ЯНАО обвиняют мошенничестве на 9 млн рублей. Прокуратура Салехарда направила в суд уголовное дело бывшего главного специалиста отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе (УСД в ЯНАО).

Следствие установило, что в период с ноября 2014 года по июнь 2017 года обвиняемый на своем рабочем месте с помощью специальной программы и вверенных ему электронных цифровых подписей руководителя и главного бухгалтера перечислял деньги со счета УСД в ЯНАО за оплату вымышленных услуг на счета своей сестры, жены, тещи и знакомого. Для этого он отправлял заявки на перечисление денежных средств в управление федерального казначейства по округу.

По информации прокуратуры округа, в ходе предварительного расследования суд наложил арест на имущество мужчины (гараж, денежные средства). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «URA.RU» сообщало о подобной истории: женщина-бухгалтер вывела десятки миллионов со счетов предприятия, где работала. Суд приговорил ее к колонии общего режима на три года шесть месяцев и возмещению выведенных 48,8 млн рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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