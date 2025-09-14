14 сентября 2025

В Ноябрьске вспыхнул погрузчик

В момент возгорания погрузчика владелец находился рядом
В момент возгорания погрузчика владелец находился рядом

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 14 сентября произошел пожар: на территории МК-87 загорелся погрузчик марки «Мустанг Турбо». Об этом сообщили в telegram-канале NSK.

«В 20:35 выезд пожарной охраны, поселок МК-87, дом 58, горит погрузчик. В 20:51 ликвидация возгорания», — сказано в сообщении паблика.

Возгорание охватило площадь около двух квадратных метров. На момент прибытия огнеборцев владелец транспортного средства находился рядом. По предварительным данным никто не пострадал.

URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается.

