В Ноябрьске вспыхнул погрузчик

В момент возгорания погрузчика владелец находился рядом
В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 14 сентября произошел пожар: на территории МК-87 загорелся погрузчик марки «Мустанг Турбо». Об этом сообщили в telegram-канале NSK.
«В 20:35 выезд пожарной охраны, поселок МК-87, дом 58, горит погрузчик. В 20:51 ликвидация возгорания», — сказано в сообщении паблика.
Возгорание охватило площадь около двух квадратных метров. На момент прибытия огнеборцев владелец транспортного средства находился рядом. По предварительным данным никто не пострадал.
URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!