Эрмитаж будет работать бесплатно несколько дней в году

Государственный Эрмитаж предоставит бесплатный вход всем желающим в восемь праздничных дней в году. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский на встрече с журналистами. Нововведение коснется таких дат, как Рождество, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 18 мая, 5 октября, 4 ноября и 7 декабря.
«Мы вводим бесплатные дни для всех… они будут по праздникам, это восемь праздников в году. У нас день, бесплатный для всех, — это Рождество, это День защитника Отечества, это 8 марта, это 12 апреля (День космонавтики), это День музеев 18 мая, это День учителя 5 октября, День народного единства 4 ноября и День Эрмитажа, День святой Екатерины 7 декабря», — отметил руководитель музея. Цитата по РИА «Новости».
Кроме того, Эрмитаж расширяет список льготных категорий посетителей. По четвергам уже, действует бесплатный вход для пенсионеров, а с 1 октября к ним присоединятся дети до 18 лет, а также студенты вузов, колледжей и курсанты.
