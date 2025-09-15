ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 регионов с самой низкой безработицей

ХМАО и ЯНАО вошли в пятерку российских регионов с самым низким уровнем безработицы по итогам второго квартала 2025 года. Такие данные приводит РИА Новости.
«ХМАО занимает второе место. Уровень безработицы во втором квартале 1%. Изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2024 года — минус 0,4», — сообщается в рейтинге, составленном РИА Новости. Аналитики также отметили, что жители региона в среднем тратили два месяца на поиск новой работы в указанный период.
ЯНАО оказался на четвертой строчке рейтинга. Здесь показатель безработицы также составил 1% за второй квартал года, а снижение относительно прошлого года совпало с данными по ХМАО — минус 0,4. Однако средний срок поиска работы для жителей Ямала оказался чуть выше — 2,8 месяца.
