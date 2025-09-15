Трамп решился поговорить с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 19 сентября. Об этом лидер Штатов рассказал в социальных сетях.
«В пятницу я поговорю с председателем Си. Отношения остаются очень крепкими!!!» — заявил Трамп в социальной сети Truth Social.
Помимо этого, американский лидер отметил, что в Европе хорошо прошла крупная торговая встреча между США и Китаем. По словам Трампа, также была достигнута полезная договоренность по «определенной» компании, которую хотела бы спасти молодежь Штатов.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что администрация Трампа готовится к возможной встрече с Си Цзиньпином на саммите АТЭС, который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября. Но, судя по словам Трампа, разговор пройдет раньше.
