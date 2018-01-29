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30 января 2018
29 января 2018
22:33  29 января 2018 4

Коммунисты завалили почту Зюганова из-за Грудинина: «Ленин призывал с такими бороться»

Заседание ВЦИК. Москва, грудинин павел, зюганов геннадий
Зюганова просят одуматьсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В партийном издании КПРФ опубликованы письма коммунистов в адрес лидера партии Геннадия Зюганова. Они возмущаются и недоумевают, почему «левых» на выборах президента РФ представляет «буржуй», обвиняемый к тому же в различных сомнительных операциях. Кандидату припомнили пропавшие миллиарды и сделки с совхозной землей.

Опубликовать письма решила подмосковная газета «Сегодня в Ленинском районе». «Уважаемый Геннадий Андреевич! Грудинин П.Н. является обычным коммерсантом, причем далеко не самым порядочным. Прикрываясь сельскохозяйственной деятельностью, он занимается обычной спекуляцией, распродавая захваченные в 90-х земельные участки и получая сверхприбыль», — пишет член КПРФ Николай Андреев. «Выдвижение Павла Грудинина для участия в выборах президента РФ в 2018 году от КПРФ, левых движений и народно-патриотических сил нанесет непоправимый урон имиджу партии», — беспокоится коммунист Артем Сухоруков.

В конечном счете члены партии просят лидера КПРФ, пока еще не поздно, отозвать кандидатуру Грудинина и предложить кого-нибудь другого. По их мнению, кандидат с таким большим количеством скандалов может нанести партии непоправимый ущерб.

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Фото: редакции «Ленинский район сегодня»

Беспокойство партийцев разделяют и представители «левых», не состоящие в партии, но ожидавшие увидеть некоего консолидированного кандидата и получившие вместо этого «буржуя». «Как на эти письма реагировать партии — их внутреннее дело. Они, вероятно, проверяли своего кандидата перед выдвижением и знают о нем все. Но что касается меня, то я отношусь к нему с большим скепсисом. У меня рождаются вопросы, как он стал миллиардером и ответа на них я не получаю. Я думаю, что выдвижение Грудинина связано с тем, что Зюганов окончательно утратил поддержку в партии, не может в ней никому доверять, и был вынужден искать таково вот „карманного“ человека, который в ней не состоит и не будет представлять для него угрозы», — считает замредактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин.

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Левый активист, популярный видеоблогер Красного ТВ Петр Баранов прокомментировал «URA.RU» публикацию писем партийцев. «У меня есть ощущение продолжающегося пост-модернизма, когда от коммунистической партии выдвигается буржуй, один из тех, с кем Ленин призывал бороться и мне это не совсем понятно с точки зрения здравого смысла», — отметил он. Однако отличие от своего коллеги Владислава Шурыгина, Баранов уверен, что Грудинин возможно как раз и является главной угрозой для Зюганова. «Он успел побывать в ЕР, успел посотрудничать с ЛДПР. То есть человек показал, готов к тому, чтобы в администрации президента ему вручили партию, а он бы потом поставил бы на ней „икс“. Как в свое время Никита Белых получил СПС, развалил и в благодарность получил Кировскую область», — пояснил блогер.

Виктор Жуков
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