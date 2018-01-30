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30 января 2018
11:49  30 января 2018 5

«Кремлевский доклад» может быть неполным. В нем есть секретная часть

Париж, тайна, молчание, секрет
Чьи имена содержатся в закрытой части доклада, пока секретФото: Алена Полозова © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Список из «кремлевского доклада» Министерства финансов США может оказаться неполным. В документе содержится секретная часть.

В закрытой части доклада может оказаться дополнительный список имен тех россиян, кому угрожают санкции. «Эти люди могут занимать должности ниже тех, кто включён в опубликованную часть доклада, или иметь состояние меньше 1 миллиарда долларов», — цитирует документ Life.ru.

30 января Минфин США опубликовал так называемый «кремлёвский доклад». В список неугодных Вашингтону вошли 210 российских чиновников и бизнесменов, напоминает «Национальная служба новостей». В их числе олигархи и политики с Урала, сообщало «URA.RU». Среди персон, за которыми следят американские власти, глава РМК Игорь Алтушкин, гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын, бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев, уральский полпред Игорь Холманских и другие

Рита Теркина
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