11:49 30 января 2018 5

Чьи имена содержатся в закрытой части доклада, пока секрет Фото: Алена Полозова © URA.RU

Список из «кремлевского доклада» Министерства финансов США может оказаться неполным. В документе содержится секретная часть.

В закрытой части доклада может оказаться дополнительный список имен тех россиян, кому угрожают санкции. «Эти люди могут занимать должности ниже тех, кто включён в опубликованную часть доклада, или иметь состояние меньше 1 миллиарда долларов», — цитирует документ Life.ru.

30 января Минфин США опубликовал так называемый «кремлёвский доклад». В список неугодных Вашингтону вошли 210 российских чиновников и бизнесменов, напоминает «Национальная служба новостей». В их числе олигархи и политики с Урала, сообщало «URA.RU». Среди персон, за которыми следят американские власти, глава РМК Игорь Алтушкин, гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын, бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев, уральский полпред Игорь Холманских и другие