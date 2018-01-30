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30 января 2018
12:41  30 января 2018 6

Свердловский клуб олигархов высказал позицию о включении Козицына, Алтушкина и Пумпянского в «кремлевский доклад» США

Левитин Иванов Челябинск, козицын андрей, алтушкин игорь, донской сергей
Уральские бизнесмены — в списке Минфина СШАФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) пока не видит угрозы для предприятий в списках, опубликованных минфином США. В числе упомянутых в «кремлевском докладе» оказались президент СОСПП Дмитрий Пумпянский (Dmitriy Pumpyanskiy), а также члены президиума союза Игорь Алтушкин (Igor Altushkin) и Андрей Козицын (Andrey Kozitsyn).

«В список вошли только персоны, которые сегодня активно поддерживают президента. Но при этом в списке нет предприятий, а, значит, вопрос этот в первую очередь не экономический, а политический. Это лишь нагнетание обстановки и нервозности. Мы же не политический союз, а экономический, потому какой-то позиции нами пока не сформулировано. В 2016 году тоже были санкционные списки, и ничего по сравнению с тем годом не изменилось, все продолжают работать и жить. Если предприятия как-то пострадают, то нам поступят запросы и уже тогда мы, вероятно, будет формулировать позицию», — прокомментировал происходящее пресс-секретарь СОСПП Дмитрий Духанов.

В СОСПП уверены, что сам факт публикации списка «не приведет к какой-то острой реакции региональных союзов». В этой связи никакого обсуждения о включении внезапно возникшего вопроса в ближайшие заседания СОСПП (2 февраля в Ельцин Центре состоится отчетно-выборная конференция союза).

Вместе с российскими бизнесменами в «кремлевский доклад» попало и руководство администрации президента РФ: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков, руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый зам Алексей Громов. Также в перечень попали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер нижней палаты Вячеслав Володин, топ-менеджер «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников.

Антон Ольшанников
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