18:07 24 января 2018 5

Константин Цыбко участвует в суде по видеосвязи из златоустовского СИЗО-4 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский облсуд на заседании в среду, 24 января, приобщил к материалам дела экс-сенатора Константина Цыбко медицинское заключение, сделанное завотделением нейрохирургии Дорожной больницы Игорем Сорвиловым. Врач свидетельствует об увеличении за два года в два раза опухоли в голове бывшего сенатора. Как говорится в документе, это может привести к самым различным последствиям, включая инсульт, передает корреспондент «URA.RU» из суда.

Согласно заключению эксперта, без гистологического исследования нельзя исключать, что образование в голове экс-сенатора — злокачественое. Важно, что такая опухоль подпадает под перечень болезней, препятствующих отбытию наказания в местах лишения свободы.

Сторона гособвинения выступила «категорически против приобщения так называемого медицинского заключения» к материалам дела. По мнению прокурора Галины Чеблаковой, документы неправильно оформлены. «Плюс специалист за один день, единолично, без обследования осужденного делает вывод только по двум описаниям — от 2015 и 2017 годов [речь о снимках мозга и результатах МРТ]. Хотя в 2015 году после обследования в поликлинике и во время разбирательства в Озерском суде Цыбко не заявлял жалоб о состоянии здоровья», — мотивировала свое возражение гособвинитель.

Судья Елена Карелина удовлетворила ходатайство и приобщила медицинские документы к материалам дела. Более того, решено направить Цыбко на комплексное медобследование, чтобы выяснить, подпадает ли его заболевание под перечень, освобождающий от отбывания наказания в местах лишения свободы. Если все подтвердится, то экс-сенатору могут отменить или скорректировать приговор. Кто и где будет проводить обследование, определится на следующих заседаниях.

Также к материалам дела приобщены несколько материалов СМИ, согласно которым во время визита тогдашнего главы Росатома Сергея Кириенко в Озерск Константин Цыбко сопровождал его вместе с губернатором Михаилом Юревичем, депутатом Госдумы Олегом Колесниковым и директором ПО «Маяк» Сергеем Барановым. Тексты и снимки, по мнению стороны защиты, доказывают, что экс-сенатор передвигался на одном служебном микроавтобусе вместе с другими VIP-персонами. Это означает, что в тот день ему не могли положить в багажник взятку, на чем настаивает гособвинение.

По просьбе защитников Константина Цыбко, суд отложил рассмотрение дела на 5 февраля, поскольку в прокуратуру направлен адвокатский запрос с просьбой представить приказ об увольнении бывшего помощника прокурора Озерска Любови Шишкиной. Если окажется, что она участвовала в разбирательстве в первой инстанции, уже будучи уволенной, на чем настаивают представители Цыбко, то это является грубейшим нарушением и влечет пересмотр приговора.

Обвиняемый, помимо прочего, обещал на следующем заседании приобщить к делу и озвучить аудиозапись фрагмента одного из недавних заседаний, где Галина Чеблакова якобы обозвала его оскорбительным словом. Сама прокурор уверяет, что этого не делала. Суд также не расслышал фразу. Адвокаты уверяют, что ругательство было произнесено.

3 августа 2017 года Озерский городской суд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток, при этом половину эпизодов назвал недоказанными. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Сам он утверждает, что его оговорили. 25 октября 2017 года в Челябинском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор.