12:19 09 октября 2017 1

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев ориентирует силовиков на борьбу с высокопоставленными коррупционерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области совместно с «URA.RU» составила рейтинг городов и районов региона по количеству выявленных преступлений и возбужденных уголовных дел по коррупционным статьям. Второй год подряд среди лидеров оказался Кунашакский район, к нему подтягиваются Сосновский и Троицкий районы, Миасс и Копейск, но больше всего взяточников — в самых крупных городах.

В прошлом рейтинге безусловным лидером был Кунашакский район, где силовики устроили жесткую «зачистку» коррупционеров. На скамье подсудимых оказались глава муниципалитета Вадим Закиров, его заместитель Диана Ибрагимова и еще несколько чиновников, начальник уголовного розыска Виталий Зарипов, руководитель ГИБДД Данис Нуриахметов. В текущем году количество выявленных коррупционных преступлений в этом районе сократилось.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Александр Ермолаев объясняет это тем, что в прошлом году силовики провели большую антикоррупционную работу в муниципалитете. Так что снижение количества уголовных дел не говорит о меньшем внимании к проблеме.

Фото: прокуратура Челябинской области и «URA.RU»

Сосновский район в виде подковы опоясывает Челябинск, земля там стоит очень дорого. В этом муниципалитете основная масса дел связана с выделением участков под застройку. Когда Владимир Котов подал в отставку и главой избрали Евгения Ваганова, тот сам попросил Контрольно-счетную палату провести аудит и выявить нарушения (такая практика сложилась после смены власти в городах и районах). И это сразу подняло муниципалитет в рейтинге коррупции. В Сосновском районе в прошлом году возбуждено 10 уголовных дел. А в первом полугодии 2017 года по материалам завершившихся проверок — уже 37 уголовных дел. Так что можно уже сейчас прогнозировать, что Сосновский район будет среди лидеров следующего антирейтинга.

В Копейске тоже сменился мэр — главой избрался экс-первый зампрокурора области Владимир Можин. Он также попросил провести проверку КСП, поскольку предшественник Вячеслав Истомин оказался в колонии за получение взяток, на скамью подсудимых отправились и другие чиновники. Копейск значится среди лидеров антирейтинга коррумпированных муниципалитетов по итогам 2016 года. Наверняка он войдет в их число и в новом списке.

В Миассе, расположенном в живописных местах — горы, озера, леса — большая часть уголовных дел связана с выделением чиновниками земли за взятки. Причем, на последней коллегии КСП при губернаторе Борисе Дубровском, местные власти очень критиковали за удручающие результаты проверки. Потенциально Миасс — один их лидеров следующего антирейтинга.

Александр Ермолаев подчеркивает, что большую помощь его ведомству оказывают Контрольно-счетная палата и Главное контрольное управление региона. Они заключили соглашение с прокуратурой и передают ей все материалы проверок нарушений бюджетного законодательства. «Помощь этих структур, конечно, неоценима. Ведь в них работают специалисты по бюджетному законодательству. А мы уже оцениваем их материалы с правовой точки зрения. И, в случае нарушений, направляем на возбуждение уголовных дел», — добавил начальник отдела прокуратуры.

Александр Ермолаев оценил помощь КСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самое большое количество коррупционных дел — в Челябинске и Магнитогорске. Александр Ермолаев объясняет, что это самые крупные муниципалитеты, где живет и работает основная масса чиновников. Но даже здесь он замечает негативную тенденцию: снижение числа дел по даче или получению взятки и росту количества обвиняемых в мелком взяточничестве. С прошлого года это теперь разные составы преступления: появилась новая статья УК РФ — 291.2 (мелкое взяточничество, до 10 тыс. рублей).

И полиция, являющаяся основным изобличителем коррупционеров, сосредоточилась на выявлении небольших сумм мзды, предполагают в надзорном ведомстве.

«Введение в действие уголовной ответственности за мелкое взяточничество наглядно продемонстрировало практику правоохранительных органов по регистрации коррупционных преступлений, выявление которых не представляет особой сложности. Чтобы выявить факт и изобличить во взяточничестве крупного чиновника, надо провести огромную работу. По мелкой взятке все проще, и времени затрачивается меньше, и вроде как показатели работы есть. Эту тенденцию мы считаем негативной, поэтому постоянно ориентируем руководителей правоохранительных органов на проведение работы по выявлению наиболее общественно опасных правонарушений, препятствующих нормальной деятельности госорганов и органов местного самоуправления», — добавил Александр Ермолаев.

По статистике прокуратуры, за первые шесть месяцев 2017 года Челябинская область занимает пятое место в России по выявлению коррупционных преступлений и 13-е по уголовным делам о взятках. Впереди только Москва, Башкирия, Татарстан и Краснодарский край.

«URA.RU» благодарит пресс-секретаря прокуратуры Челябинской области Наталью Мамаеву за помощь в подготовке публикации.