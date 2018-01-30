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30 января 2018
17:30  30 января 2018 0

Путин назвал Родченкова «придурком» и напомнил о попытках самоубийства

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Глава государства высказался очень эмоционально о «разоблачителе»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Во время встречи кандидата в президенты РФ Владимира Путина с его доверенными лицами одной из тем обсуждений стал скандал с заявлениями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Разговор прошел в довольно резких тонах и с использованием грубых формулировок.

Обсуждение самой темы Путин начал со слов «Поймали этого придурка Родченкова», сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом кандидат отметил, что у «разоблачителя» в прошлом было несколько попыток суицида, а это свидетельствует, по его мнению, об определенных проблемах. «Дай бог ему здоровья, на самом деле, пусть поправится», — резюмировал глава государства. В конце он добавил, что таких людей, как Родченков, по его мнению, надо сажать в тюрьму, добавляет Nation News.

Григорий Родченков стал известен после серии заявлений об использовании допинга российскими спортсменами, сделанных им в США. Результатом его «разоблачений» стало лишение атлетов выданных им ранее наград, а также недопуск национальной сборной на Олимпиаду в Пхенчхан. Накануне «URA.RU» сообщало, что Родченков заявил, что все указания, касающиеся «государственной допинговой программы», могли исходить лично от президента России.

Игорь Чукреев
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