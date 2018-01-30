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31 января 2018
30 января 2018
18:45  30 января 2018 7

Владимира Путина хотят сделать главным казаком России. Мероприятие организует чиновник — выходец с Урала

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
По словам представителей казачества, они давно вынашивали идею назначить Путина Верховным атаманомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президента Владимира Путина хотят принять в казаки и назначить Верховным атаманом всех российских казаков — такую идею продвигают участники и организаторы Большого круга российского казачества (съезда казаков со всей России), который состоится в Москве. Об этом «URA.RU» сообщили представители уральского казачества.

«15 февраля казаки со всей России соберутся в Храме Христа Спасителя. Там будет решаться вопрос о том, чтобы было образовано общероссийское казачье войско и чтобы первое лицо государство стало атаманом, — рассказал агентству представитель «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» на Урале Юрий Измоденов.

По его словам, это планировалось сделать давно — еще в 2011 году, когда Совет по делам казачества проходил в Екатеринбурге. Но тогда отказались от этой идеи, а сейчас она возрождается. «Предложение идет от самих казаков, а как уж отреагирует первое лицо — это его дело, — замечает казак. — Он уже имеет чин казачьего полковника — наш верховный [атаман, депутат Госдумы Виктор Володацкий] вручал ему казачьи погоны, когда был председателем Совета по делам казачества».

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Выходец с Урала Игорь Баринов может стать организатором первого в истории всероссийского съезда казаков
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Любопытно, что организует «всероссийский казачий съезд» Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), которое курирует работу Совета по делам казачества при президенте РФ. Возглавляет ведомство, напомним, политик из Екатеринбурга Игорь Баринов. «Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие, которое, уверен, станет знаковым событием в новейшей истории российского казачества, большим шагом к его объединению», — заявил он на днях, комментируя новость о проведении Большого круга российского казачества.

«URA.RU» направило в федеральное агентство по национальностям запрос о комментарии относительно идеи наделить президента РФ статусом главного казака России — к моменту публикации ответ на него не был получен.

По информации на сайте ФАДН, в Большом круге российского казачества примут участие более 1,5 тысяч человек из 80 регионов страны — представители войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, Казачьей партии Российской Федерации, молодежных казачьих организаций, а также представители Русской Православной Церкви. «Откроется мероприятие праздничным Богослужением в Храме Христа Спасителя, которое проведет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл», — сообщает агентство. На Большом круге планируется обсудить ход реализации стратегии государственной политики в отношении казачества, взаимодействие казаков с РПЦ, а также вопросы консолидации российского казачества.

Андрей Гусельников
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