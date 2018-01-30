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31 января 2018
30 января 2018
20:31  30 января 2018 28

В Госдуме призвали не лишать свободы за коррупцию

Открытая лицензия на 04.08.2015. Взятка., наручники, деньги, криминал, вхятка, коверт
Лишение свободы заменят на принудительные работыФото: torange.ru

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается изменить виды наказаний за преступления коррупционной направленности. Автор документа предлагает заменить арест, ограничение и лишение свободы на принудительные работы.

С этой инициативой выступила депутат от партии «Единая Россия» Ирина Гусева, пишет РАПСИ. В документе прописаны поправки в статьи Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество в сфере компьютерной информации», «Коммерческий подкуп», «Получение взятки» и «Служебный подлог».

Гусева считает, что принятие закона приведет к сокращению расходов федерального бюджета на содержание заключенных и увеличению доходов за счет удержания части зарплаты осужденных к принудительным работам в доход государства. По ее сведениям, расходы на одного заключенного ежегодно растут: в 2018 году они составляли 363,4 тысячи рублей в год, а в 2008 году — 149 тысяч рублей. Благодаря законопроекту освободятся средства, которые депутат предлагает потратить на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В пояснительной записке отмечено, что принятие федерального закона будет способствовать снижению численности осужденных за указанные преступления. Кроме того, Гусева уверена, что документ приведет к «восстановлению социальной справедливости в глазах общества, а также окажет положительное влияние с точки зрения воспитательной функции и профилактики правонарушений».

Напомним, что ранее был уволен заместитель начальника «Матросской тишины» из-за скандала с VIP-камерами в СИЗО. Еще трое сотрудников оперативного отдела учреждения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В СМИ появилась видеозапись из этих камер, где видно хорошую сантехнику, разделенные туалет и душевую комнату.

Ольга Дудорова
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