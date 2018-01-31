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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Курганской области
10:51  31 января 2018 14

Курганские аграрии не могут вывезти рекордный урожай. У железной дороги нет вагонов

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, зерно, кормовые
Зерно не могут реализовать по выгодным ценамФото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганские производители зерна, вырастившие в 2017 году рекордный урожай, не могут добиться выделения вагонов, чтобы его вывезти. На сложности представители департамента АПК Зауралье пожаловались в ходе очередного заседания оперативного штаба с Минсельхозом РФ 30 января, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

25 января ОАО «РЖД» отклонило уже согласованные Минсельхозом заявки курганских аграриев на перевозку зерна. В то же время АО «Русагротранс» с ноября прошлого года не согласовал заявку на 146 вагонов (10 тыс. тонн зерна) от предпринимателя Олега Колташова в город Новороссийск. АО «Русагротранс» не может назвать дату, когда вагоны будут предоставлены.

«Сейчас мы более-менее можем передвигать зерно по Уралу, но здесь нет достойной цены на пшеницу 4-го класса. Получить ее можно в Новороссийске, однако вывезти туда зерно не получается», — рассказал «URA.RU» Олег Колташов.

Курганская область получила квоту на бесплатный вывоз по железной дороге 320 тысяч тонн зерновых. На 29 января отгружено 149 вагонов (10 430 тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур), из них на экспорт — 7 вагонов. В феврале 2018 года планируется вывезти еще 26 810 тонн зерна.

Татьяна Жаткина
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