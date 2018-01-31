Курганские производители зерна, вырастившие в 2017 году рекордный урожай, не могут добиться выделения вагонов, чтобы его вывезти. На сложности представители департамента АПК Зауралье пожаловались в ходе очередного заседания оперативного штаба с Минсельхозом РФ 30 января, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
25 января ОАО «РЖД» отклонило уже согласованные Минсельхозом заявки курганских аграриев на перевозку зерна. В то же время АО «Русагротранс» с ноября прошлого года не согласовал заявку на 146 вагонов (10 тыс. тонн зерна) от предпринимателя Олега Колташова в город Новороссийск. АО «Русагротранс» не может назвать дату, когда вагоны будут предоставлены.
«Сейчас мы более-менее можем передвигать зерно по Уралу, но здесь нет достойной цены на пшеницу 4-го класса. Получить ее можно в Новороссийске, однако вывезти туда зерно не получается», — рассказал «URA.RU» Олег Колташов.
Курганская область получила квоту на бесплатный вывоз по железной дороге 320 тысяч тонн зерновых. На 29 января отгружено 149 вагонов (10 430 тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур), из них на экспорт — 7 вагонов. В феврале 2018 года планируется вывезти еще 26 810 тонн зерна.