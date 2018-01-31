Зауральцы поддержат российских олимпийцев митингами

Зауральцы выйдут на митинги-концерты в поддержку российских олимпийцев, которых МОК не допустил к участию к состязаниям без объяснения причины. Аналогичные акции пройдут 3 февраля и в других городах Урала и России.
Уже известно, что в Шадринске мероприятие начнется в 11 часов дня у здания Дворца культуры. Инициатором митинга выступила Общественная молодежная палата при городской думе. «Шадринск — спортивный город, и мы решили присоединиться к эстафете городов, в которых состоятся митинги в поддержку наших спортсменов. Мы проведем мероприятие под лозунгом „О, спорт, ты — мир!“, чем в очередной раз хотим подчеркнуть, что олимпийское движение должно быть вне войн и политики», — отметила председатель палаты Юлия Зырянова.
Как рассказали в пресс-службе администрации Шадринска, ожидается, что к мероприятию присоединятся опытные атлеты и воспитанники ДЮСШ, общественники и активная молодежь, а также студенты. Принять участие приглашают всех желающих.
По сообщению Общественной палаты РФ, подобная акция пройдет и в столице региона — Кургане. Пока ее подробности держат в секрете — на момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий по этому поводу в городской мэрии.