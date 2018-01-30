Власти Зауралья выберут ответственного за мусор в регионе

Конкурс на заключение концессионного соглашения для создания в Зауралье системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируют объявить 31 января. Об этом сообщил директор департамента природных ресурсов Эдуард Гусев на заседании регионального правительства, отвечая на вопрос губернатора, передает корреспондент «URA.RU».
В области разработана нормативная база для работы регионального оператора по отходам. Во вторник, 30 января, правительство области утвердило изменения в постановление «о порядке заключения соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами». Как отметил Гусев, вопрос носил технический характер.
Проект концессионного соглашения был подготовлен в 2017 году, однако прокуратура высказала ряд претензий к нему и документ был направлен на доработку. Помимо этого, затянулась передача земельного участка рядом с Шуховским полигоном из муниципальной собственности в областную. На этом участке планируется строительство большой мусоросортировки. Конкурс по определению единого оператора, отвечающего за уборку мусора в Зауралье, также должен пройти в ближайшее время.