На «курганской Рублевке» отказались сместить спикера думы, подозреваемого в мошенничестве

В Кетовском районе Зауралья депутаты отказались рассматривать вопрос о смещении с должности председателя местной думы Василия Корепина, которого подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами. Слуги народа объяснили свое бездействие Уставом района.
Инициировать отставку Василия Корепина депутатов попросили коллеги из Лесниковского сельсовета. Они заявили, что после обнародования информации об уголовном преследовании председателя Кетовской думы к ним начали обращаться возмущенные избиратели. В своем письме (его копия имеется в редакции «URA.RU») депутаты подчеркнули, что подозреваемый в коррупционном преступлении Корепин не должен участвовать в принятии решений по распределению денежных средств Кетовского района.
В ответе депутатов Кетовской районной думы сообщается, что освободить председателя от должности возможно только при получении заявления от самого спикера либо при досрочном прекращении его депутатских полномочий. Освобождение от должности в связи с возбуждением уголовного дела не предусмотрено Уставом Кетовского района. «Таким образом, вопрос об отстранении Корепина В.Н. от занимаемой должности не может быть рассмотрен», — говорится в ответном письме депутатов. Узнать мнение самого Василия Корепина по поводу сложившейся ситуации на момент публикации материала «URA.RU» не удалось.
Спикера думы подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Якобы в 2016 году между подконтрольным Корепину ООО «Энергосфера» и Каширинским сельсоветом были заключены фиктивные контракты на грейдирование земли и уборку снега: 197 тысяч рублей из районного бюджета успешно освоили, однако работы так и не были выполнены. Источники агентства связывали появление информации об уголовном деле против Василия Корепина с попыткой оказать на него давление перед выборами главы Кетовского района.
Скандалы, связанные с присвоением бюджетных денег высокопоставленными лицами, сотрясают «курганскую Рублевку» регулярно. В середине января «URA.RU» сообщало, что в Кетовском районе дума Колесниковского сельсовета лишилась своих полномочий при попытке снять с должности главу поселения Людмилу Возмилову, замешанную в аферах с земельными участками.