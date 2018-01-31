20:00 31 января 2018 5

Бизнесмен из Иркутска продавал метанол для «Боярышника» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор предпринимателю, который организовал незаконное производство автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метанола, от отравления которым погибли 78 человек. Суд обязал его выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей и временно ограничил его деятельность.

В 2016 году предприниматель незаконно купил метиловый спирт, который его работники смешивали с водой, отдушкой и красителем с целью продажи в виде «незамерзайки» для автомобилей. Этот же метанол его сотрудники сбывали производителям смертоносного спиртового лосьона «Боярышник», сообщает Life.ru.

В результате в декабре 2016 года отравились и погибли 78 человек. Мужчину осудили по двум статьям: «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта».

В мае 2017 года Минздраву поступило предложение разрешить продажу в Интернете спиртовых настоек, напоминают argumenti.ru. В октябре этого же года Роспотребнадзор продлил ограничение на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией в России. Первое ограничение было введено в декабре 2016 года на фоне массового отравления «Боярышником».