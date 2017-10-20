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20 октября 2017
15:52  20 октября 2017 0

В России снова запретили торговать «Боярышником»

Бомжатник Курган, боярышник
Напитком заменяли более дорогой алкогольФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор продлил ограничение на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией в России. На сайте ведомства сообщается, что новый запрет будет действовать 180 суток.

В Роспотребнадзоре отметили, что запрет распространяется на розничную продажу некоторых видов спиртосодержащей непищевой продукции, ароматизаторов, а также пищевых добавок, содержащих спирт.

Как пишет «Национальная служба новостей», в ведомстве уверены, что продление ограничительной меры поможет бороться с торговлей спиртсодержащей продукцией, которую некоторые россияне используют в качестве аналога алкогольных напитков.

Первое ограничение на продажу спиртосодержащей непищевой продукции было введено в декабре 2016 года, сообщал RT. Ограничение было принято на фоне массового отравления «Боярышником» — напитком, содержащим спирт.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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