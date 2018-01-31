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01 февраля 2018
31 января 2018
20:57  31 января 2018 5

Глава профсоюзов России снял часы за 500 тысяч рублей во время выступления в Екатеринбурге. ФОТО

Михаил Шмаков на конференции профсоюзов. Екатеринбург, шмаков михаил
Михаил Шмаков прибыл в город, чтобы поздравить областную федерацию профсоюзов с крупным юбилеемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на выступлении в Екатеринбурге снял часы Rolex Submariner Date Ceramic, которые стоят почти полмиллиона рублей. Это произошло в Доме правительства Свердловской области на конференции, приуроченной к 100-летию профсоюзной организации в регионе.

Михаил Шмаков выступал первым. Он вышел к трибуне в часах, но позже, видимо, из-за неудобства, снял их. «URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий у Шмакова, чтобы выяснить истинную причину. Как бы то ни было, выступив с речью, Михаил Викторович направился в зал, держа дорогие часы в руке, а уже на месте надел их на левую руку. «Мы видим, как социальное партнерство дает возможность урегулировать острые противоречия. Принципы такого партнерства выработаны годами, и мы будем следовать им и впредь», — приводит «Областная газета» одну из главных формулировок в речи председателя Федерации профсоюзов России.

На конференции под названием «Профсоюзы вчера, сегодня, завтра» также присутствовали первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и председатель областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. На встрече подписали соглашение о сотрудничестве между свердловской Федерацией профсоюзов, Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ).

В 2016 году РБК выяснило, что в ФНПР состоит более 22 миллионов человек, которые ежегодно отчисляют в бюджеты своих профобъединений (их 122 по всей стране) почти 68 миллиардов рублей. Кроме того, немалую часть многомиллиардного состояния организация заработала на недвижимости, бесплатно доставшейся ей от Советского Союза.

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Михаил Викторович встал за трибуну в часах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семен Гринберг
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