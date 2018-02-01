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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:13  01 февраля 2018 5

За задержку авиарейсов пассажирам заплатят в четыре раза больше

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, аэропорт, ожидание, задержка рейса
Штрафы за задержку рейса увеличат до 100 рублей в часФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме РФ рассмотрят вариант внесения поправок в Воздушный кодекс, которые увеличивают штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов в четыре раза. По мнению авторов поправок, при росте цен на авиабилеты действующий размер наказания для перевозчиков уже неактуален.

Предлагаемые поправки предусматривают увеличение штрафов до 100 рублей за каждый час просрочки. В данный момент сумма штрафа — 25 рублей. «Такой уровень штрафных санкций несопоставим со стоимостью перевозок и требует пересмотра в сторону существенного увеличения», — цитируют «Известия» одного из авторов поправок, сенатора Валерия Васильева.

Авторы поправок подчеркивают, что перевозчики по-прежнему смогут доказать свою невиновность в суде. Перевозчик будет освобожден от выплаты штрафа, если задержка рейса произошла вследствие непреодолимой силы или при устранении неисправности самолета, которая угрожала жизни и здоровью пассажиров. «Федеральное агентство новостей» напоминает, что в 2017 году Госдума планировала обязать перевозчиков оформлять возврат денег за задержку рейсов прямо в аэропорту. Законопроект предусматривает возможность купить билет у другой авиакомпании и вернуть стоимость за билет на задержанный рейс.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила случаи необоснованного завышения цен на авиабилеты. Ведомство совместно с перевозчиками намерено изменить алгоритмы ценообразования.

Сергей Макеев
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