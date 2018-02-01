Родители, чьи дети погибли и пострадали при страшном ДТП под Ханты-Мансийском, готовят очередное обращение к генеральному прокурору РФ. Об этом 1 февраля «URA.RU» рассказал адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.
По словам собеседника, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин признал, что следователи допустили ошибки, и рекомендовал родителям обратиться в Генпрокуратуру.
«Родителями уже было направленно подобное заявление, однако Юрий Чайка оставил его без ответа, в отличие от Александра Бастрыкина. Мы надеемся, что на этот раз он отреагирует и примет какие-то действия», — заявил адвокат потерпевшей стороны.
Обращение уже составляется и в ближайшее время будет направлено адресату.
Как ранее сообщало агентство, 31 января главный следователь страны посетил Сургут, где встретился с родителями погибших детей. Напомним, страшное ДТП произошло под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозящий юных спортсменов, попал в аварию: погибли 12 человек, 10 из них несовершеннолетние.
На скамье подсудимых четверо: водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова. Кроме того, был задержан и. о. председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий.
Потерпевшие считают, что круг обвиняемых должен быть шире, и опасаются, что главные фигуранты могут избежать наказания.