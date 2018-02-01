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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
15:58  01 февраля 2018 1

Бастрыкин отправил родителей погибших в ДТП детей в Генпрокуратуру

Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, чайка юрий, герб россии
Обращение уже составляется и в ближайшее время будет направлено адресатуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Родители, чьи дети погибли и пострадали при страшном ДТП под Ханты-Мансийском, готовят очередное обращение к генеральному прокурору РФ. Об этом 1 февраля «URA.RU» рассказал адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.

По словам собеседника, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин признал, что следователи допустили ошибки, и рекомендовал родителям обратиться в Генпрокуратуру.

«Родителями уже было направленно подобное заявление, однако Юрий Чайка оставил его без ответа, в отличие от Александра Бастрыкина. Мы надеемся, что на этот раз он отреагирует и примет какие-то действия», — заявил адвокат потерпевшей стороны.

Обращение уже составляется и в ближайшее время будет направлено адресату.

Как ранее сообщало агентство, 31 января главный следователь страны посетил Сургут, где встретился с родителями погибших детей. Напомним, страшное ДТП произошло под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозящий юных спортсменов, попал в аварию: погибли 12 человек, 10 из них несовершеннолетние.

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Родители, чьи дети погибли при страшном ДТП, теряют последнюю надежду. Они обратились к Путину. ВИДЕО

На скамье подсудимых четверо: водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова. Кроме того, был задержан и. о. председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий.

Потерпевшие считают, что круг обвиняемых должен быть шире, и опасаются, что главные фигуранты могут избежать наказания.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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