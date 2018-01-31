Бастрыкин велел сменить следователя, ведущего дело о гибели в ДТП югорских детей

18:45 31 января 2018 0

Председатель СК РФ в очередной раз встретился с родителями юных спортсменов, погибших в ДТП Фото: Wikimedia

Александр Бастрыкин пообещал родителям юных спортсменов, погибших в страшном ДТП, продолжить расследование уголовного дела. Также председатель СК РФ велел следствию обратить пристальное внимание на чиновников, проходящих по уголовному делу. Об этом 31 января «URA.RU» сообщил адвокат потерпевших родителей Дмитрий Дядькин.

По словам собеседника, у потерпевшей стороны от встречи остались положительные впечатления. «Бастрыкин пообещал продолжить расследование, пообещал помочь с организацией отдыха для потерпевших, а также, наконец-то, велел сменить следователя, который ведет данное уголовное дело, на более опытного специалиста. Родители остались довольны встречей. Надеемся, что это правда, а не очередное спускание пара», — рассказывает адвокат потерпевших.

Также, по словам собеседника, Александром Бастрыкиным были поставлены вопросы касательно уголовных дел по отношению к чиновникам и затронуто уголовное дело по ДТП с участием двух легковых автомобилей, где погибли 10 человек.

Получить комментарий СУ СКР по ХМАО-Югре на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок журналиста.

Стоит отметить, что визит Александра Бастрыкина в ХМАО оказался сюрпризом для югорчан. Ранее он был анонсирован руководством следственного комитета, но его дата переносилась. Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве ХМАО, в Белом доме, также не ожидали этого визита.

Александр Бастрыкин прилетал в ХМАО в сентябре и октябре 2017 года из-за уголовного дела о нашумевшей аварии, в которой погибли дети-спортсмены. После жалоб от пострадавших на следствие по уголовному делу, в ноябре пресс-служба СКР заявила, что глава ведомства готов еще раз встретиться с родителями погибших детей. Его приезд официально анонсировали в середине декабря. Главу СКР в регионе ждали еще до Нового года. В середине января заместитель руководителя ГСУ СКР Юрий Тютюнник пообещал родственникам жертв трагедии, что встреча состоится 18 января, но Бастрыкин так и не прилетел.