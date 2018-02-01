Расследование убийства многодетной матери в Тюмени взял под контроль Следственный комитет

Расследование уголовного дела по факту смерти Ирады Москвиной в Тюмени находится на контроле руководителя областного следственного управления. Ее бывший муж дважды нанес ей удары ножом, в результате женщина умерла в реанимации.
На сайте СУ СК РФ по Тюменской области сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления. Обвиняемый заключен под стражу, следствием проводятся судебные экспертизы.
Бывший супруг Ирады Москвиной ворвался в школу парикмахерского искусства, владелицей которой она была, вызвал ее в подсобное помещение и дважды ударил ножом. По словам свидетелей, он заявил приехавшим полицейским, что «пробежал по морозу три километра, но желание убить не пропало». После этого тюменское общество многодетных семей «Радость» обратилось к губернатору с просьбой взять под личный контроль расследование дела. В обществе не надеются на объективное расследование, поскольку ранее полицейские проигнорировали обращения Москвиной по поводу угроз в свой адрес.