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01 февраля 2018
31 января 2018
18:50  01 февраля 2018 0

Расследование убийства многодетной матери в Тюмени взял под контроль Следственный комитет

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Убийство Ирады Москвиной вызвало громкий резонанс в обществеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Расследование уголовного дела по факту смерти Ирады Москвиной в Тюмени находится на контроле руководителя областного следственного управления. Ее бывший муж дважды нанес ей удары ножом, в результате женщина умерла в реанимации.

На сайте СУ СК РФ по Тюменской области сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления. Обвиняемый заключен под стражу, следствием проводятся судебные экспертизы.

Бывший супруг Ирады Москвиной ворвался в школу парикмахерского искусства, владелицей которой она была, вызвал ее в подсобное помещение и дважды ударил ножом. По словам свидетелей, он заявил приехавшим полицейским, что «пробежал по морозу три километра, но желание убить не пропало». После этого тюменское общество многодетных семей «Радость» обратилось к губернатору с просьбой взять под личный контроль расследование дела. В обществе не надеются на объективное расследование, поскольку ранее полицейские проигнорировали обращения Москвиной по поводу угроз в свой адрес.

Ольга Дудорова
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