19:03 01 февраля 2018 5

Под суд пойдут два сотрудника ГИБДД Фото: СКР по ХМАО

Завершено расследование в отношении двух сотрудников ГИБДД Башкирии, которые знали о том, что водитель грузовика лишен прав, но не внесли эту информацию в федеральную информационную систему. В результате Раиль Саитханов сел за руль и попал в ДТП, в котором погибли двенадцать человек, в том числе десять детей. ЧП произошло 4 декабря 2016 года на трассе под Ханты-Мансийском.

По уголовному делу проходят бывшие начальник отделения по исполнению административного законодательства Никита Дергунов и инспектор Наталья Степанова из Уфы. Обоим предъявлено обвинение по статье «Халатность».

«Что касается этого уголовного дела, то нельзя не отметить, что, начиная со стадии возбуждения уголовного дела и далее в ходе его расследования, надзирающий прокурор не соглашался с мнением следствия. Кроме того, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, надзирающий за ходом расследования, неоднократно вносил требования об устранении нарушений федерального законодательства, в частности, не видя причинно-следственной связи между действиями сотрудников ГИБДД Башкирии и произошедшим ДТП», — отметили в пресс-службе СК РФ. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин за последние месяцы уже несколько раз лично приезжал в Сургут, чтобы контролировать ход расследования.

Приговор в отношении водителя автобуса Марата Зайнуллина, директора СДЮСШОР «Сибиряк» Ирины Тарасовой, представителя индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозки, Александра Сидорука, а также водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова будет оглашен в ближайшее время.

Автобус Karosa, перевозивший детей из нефтеюганской спортшколы «Сибиряк», столкнулся с колонной автотралов. Машина по касательной зацепила грузовик Volvo, который транспортировал вездеход МТЛБ. Гусеница и броня военного тягача разрезали корпус автобуса.