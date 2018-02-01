{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
19:03  01 февраля 2018 5

Завершено расследование по делу о ДТП в ХМАО, в котором погибли 10 школьников. Обвинение предъявлено сотрудникам ГИБДД

Под суд пойдут два сотрудника ГИБДДФото: СКР по ХМАО
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
все новости сюжета

Завершено расследование в отношении двух сотрудников ГИБДД Башкирии, которые знали о том, что водитель грузовика лишен прав, но не внесли эту информацию в федеральную информационную систему. В результате Раиль Саитханов сел за руль и попал в ДТП, в котором погибли двенадцать человек, в том числе десять детей. ЧП произошло 4 декабря 2016 года на трассе под Ханты-Мансийском.

По уголовному делу проходят бывшие начальник отделения по исполнению административного законодательства Никита Дергунов и инспектор Наталья Степанова из Уфы. Обоим предъявлено обвинение по статье «Халатность».

«Что касается этого уголовного дела, то нельзя не отметить, что, начиная со стадии возбуждения уголовного дела и далее в ходе его расследования, надзирающий прокурор не соглашался с мнением следствия. Кроме того, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, надзирающий за ходом расследования, неоднократно вносил требования об устранении нарушений федерального законодательства, в частности, не видя причинно-следственной связи между действиями сотрудников ГИБДД Башкирии и произошедшим ДТП», — отметили в пресс-службе СК РФ. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин за последние месяцы уже несколько раз лично приезжал в Сургут, чтобы контролировать ход расследования.

Приговор в отношении водителя автобуса Марата Зайнуллина, директора СДЮСШОР «Сибиряк» Ирины Тарасовой, представителя индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозки, Александра Сидорука, а также водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова будет оглашен в ближайшее время.

Автобус Karosa, перевозивший детей из нефтеюганской спортшколы «Сибиряк», столкнулся с колонной автотралов. Машина по касательной зацепила грузовик Volvo, который транспортировал вездеход МТЛБ. Гусеница и броня военного тягача разрезали корпус автобуса.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров