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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:33  02 февраля 2018 0

Ростовский учитель отрезала волосы девятикласснице за плохое поведение

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Преподаватель подтвердила, что действительно «срезала несколько волос» провинившейся ученицыФото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Волгодонск Ростовской области преподаватель математики отрезала часть волос одной из учениц в воспитательных целях. Таким образом женщина решила наказать школьницу за плохое поведение.

Конфликт между учителем и девятиклассницей произошел в волгодонском лицее №16, сообщает Life. Из-за нарушения дисциплины 15-летней школьницы преподаватель математики вышла из себя и срезала у девушки клок волос. В своей объяснительной женщина призналась, что ситуация действительно имела место быть. Также она заявила, что раскаивается в произошедшем, что, впрочем, не помешало руководству уволить педагога. Официальной причиной увольнения стало превышение полномочий.

Ранее сообщалось, что в одной из пермских школ ученикам запретили посещать туалеты. Так руководство гимназии решило повысить безопасность своих учеников. Позже городская мэрия настояла на отмене новых правил, назвав их «противоречащими здравому смыслу».

Наталья Полетавкина
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