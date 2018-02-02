Ростовский учитель отрезала волосы девятикласснице за плохое поведение

00:33 02 февраля 2018 0

Преподаватель подтвердила, что действительно «срезала несколько волос» провинившейся ученицы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Волгодонск Ростовской области преподаватель математики отрезала часть волос одной из учениц в воспитательных целях. Таким образом женщина решила наказать школьницу за плохое поведение.

Конфликт между учителем и девятиклассницей произошел в волгодонском лицее №16, сообщает Life. Из-за нарушения дисциплины 15-летней школьницы преподаватель математики вышла из себя и срезала у девушки клок волос. В своей объяснительной женщина призналась, что ситуация действительно имела место быть. Также она заявила, что раскаивается в произошедшем, что, впрочем, не помешало руководству уволить педагога. Официальной причиной увольнения стало превышение полномочий.

Ранее сообщалось, что в одной из пермских школ ученикам запретили посещать туалеты. Так руководство гимназии решило повысить безопасность своих учеников. Позже городская мэрия настояла на отмене новых правил, назвав их «противоречащими здравому смыслу».